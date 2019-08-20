Bild, Ribery ha chiesto alla Fiorentina di avere la maglia numero 7, ma è di Pulgar...

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, Franck Ribery ha chiesto alla Fiorentina di indossare la maglia numero 7, questa richiesta è nella trattativa per il suo arrivo a Firenze. L'ostacolo...

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, Franck Ribery ha chiesto alla Fiorentina di indossare la maglia numero 7, questa richiesta è nella trattativa per il suo arrivo a Firenze. L'ostacolo però è rappresentato dal fatto che la maglia numero 7 nella squadra viola è il numero di Erick Pulgar, nuovo acquisto gigliato.