Biasin: "Vanoli è la nota positiva, ma gli hanno fatto una squadra troppo confusionaria"

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul momento in casa Fiorentina, soffermandosi sulle criticità emerse in questo avvio di stagione e sulla posizione occupata in graduatoria.

Secondo Biasin, la rosa viola possiede qualità fondamentali, ma sconta le conseguenze delle scelte estive:

"I valori tecnici per fare bene non mancano, tuttavia la squadra appare ancora priva di una vera identità", ha spiegato il giornalista. "Si è scelto di smantellare il gruppo che aveva garantito la permanenza in categoria, per poi dare vita a una sessione di calciomercato piuttosto caotica".