Biasin: "Vanoli è la nota positiva, ma gli hanno fatto una squadra troppo confusionaria"
Il giornalista ha parlato della situazione in casa viola dopo il Como
Nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul momento in casa Fiorentina, soffermandosi sulle criticità emerse in questo avvio di stagione e sulla posizione occupata in graduatoria.
"Un mercato caotico dopo aver smontato l'ossatura"
Secondo Biasin, la rosa viola possiede qualità fondamentali, ma sconta le conseguenze delle scelte estive:
"I valori tecnici per fare bene non mancano, tuttavia la squadra appare ancora priva di una vera identità", ha spiegato il giornalista. "Si è scelto di smantellare il gruppo che aveva garantito la permanenza in categoria, per poi dare vita a una sessione di calciomercato piuttosto caotica".
L'enigma Vanoli e il fattore tempo
Sotto la lente d'ingrandimento finisce anche la gestione della guida tecnica e il ritardo nella tabella di marcia rispetto alle concorrenti:
"In panchina è arrivato un tecnico dalle ottime capacità come Vanoli, che però rappresenta una soluzione d'emergenza e non la prima opzione della società. Trovare la giusta quadratura richiederà inevitabilmente del tempo, ma nel frattempo le dirette rivali continuano a muovere la classifica".