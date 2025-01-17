Biasin: "Pradè ha esagerato post Monza, la classifica è ancora buona io non vedo questo dramma"

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ospite nel corso dell'ultima puntata del podcast di Cronache di Spogliatoio "l'Ascia e Raddoppia" è intervenuto per parlare del momento in casa Fiorentina, queste l...

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ospite nel corso dell'ultima puntata del podcast di Cronache di Spogliatoio "l'Ascia e Raddoppia" è intervenuto per parlare del momento in casa Fiorentina, queste le sue parole:

"Io ho trovato le parole di Pradè post Monza un po' esagerate, si è vero che devi dire ai tuoi tifosi che sei arrabbiato ma non devi andare così lungo e dire che è uno schifo ed una vergogna. Perché così come ci sono stati i momenti belli in cui sei andato oltre i tuoi meriti, ci sono momenti brutti che devono essere superati ma io il dramma non lo vedo, la classifica è ancora buona ed una società deve ammortizzare questi momenti, perdere con l'ultima in classifica è brutto ma non deve diventare per forza una tragedia.

Tutti dicono che la Fiorentina si è spenta quando Bove ha accusato il malore, secondo me c'entra anche l'uscita di Biraghi che per anni è stato il capitano. Gudmundsson è fuori da Firenze, non sembra sintonizzato sulla sua squadra ed era il giocatore più ambito del mercato passato con tanti pretendenti tra cui Inzaghi dell'Inter:"

PEDULLA SU KAYODE

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