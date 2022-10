Biasin in vista di Fiorentina-Inter: ”Non pensavo che la perdita di Torreira sarebbe stata così determinante”

intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel consueto appuntamento con il Pentasport, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha analizzato il prossimo impegno che vedrà la Fiorentina opposta all’Inter di Simone Inzaghi:

”L’Inter era sull’orlo del precipizio e devo dire che sono stati bravi tutti quanti. L’allenatore a prendere delle decisioni forti, la società a difenderlo e i giocatori a tornare sui propri livelli. Adesso però la vetta non è così vicina. Lukaku? Lo rivedremo a Firenze, ma probabilmente agli Ufizi (ride, ndr). Verrà al Franchi per stare col gruppo e in panchina, ma non credo possa scendere in campo, massimo 15 minuti… Fiorentina? Sono un po’ sorpreso, mi aspettavo che al secondo anno di Italiano non si potesse che migliorare, giocando un calcio ancora entusiasmante. Un po’ come sta accadendo con Sarri alla Lazio. Forse ho sottovalutato la perdita di Torreira, un giocatore così funzionale al suo gioco, una perdita ancora più pesante di Vlahovic. Non mi sembra però che ci sia uno spogliatoio in ribellione del tecnico, contro il Lecce ho visto una squadra che ci ha provato in tutti i modi. Per uscire dalle difficoltà la Fiorentina non deve pensare di giocare passivamente, ma cercare di fare gioco anche se quest’anno manca un po’ di qualità. Non c’è quello che cuce il gioco.”

