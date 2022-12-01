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Bianco: "Tanti test per rientrare al meglio. Oggi non è arrivato, ma c'è più feeling con il gol"

Al termine dell'amichevole con l'Arezzo, Alessandro Bianco ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina: "Sono test per mettere minuti di gambe dopo la sosta, per questo ne abbiamo messe tante e pian...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2022 17:10
Bianco: "Tanti test per rientrare al meglio. Oggi non è arrivato, ma c'è più feeling con il gol" - Foto: Instagram Bianco
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Bianco: "Tanti test per rientrare al meglio. Oggi non è arrivato, ma c'è più feeling con il gol"

Al termine dell'amichevole con l'Arezzo, Alessandro Bianco ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina: "Sono test per mettere minuti di gambe dopo la sosta, per questo ne abbiamo messe tante e pian piano rientreremo in forma al meglio. Ci serve per parte atletica o rinfrescare qualcosa che come dice il mister ci si dimentica quando non si gioca. Più feeling con il gol? Il problema che tra traversa e parata non c'è stato neanche oggi il gol ma c'è più feeling. Giovani? Con loro ho già giocato la scorsa stagione, hanno tutti qualità e sono sicuro che stare in prima squadra in questo mese gli farà bene".

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