Bianchi: "Spero che Rossi torni presto a giocare. Ricordo la tripletta contro la Juve, fu una cosa fantastica"

Rolando Bianchi, ex attaccante fra le altre di Reggina e Torino, ha speso alcune parole ai microfoni di Sky Sport: "Ho sempre stimato molto Giuseppe Rossi. Spero che torni a giocare presto perché è un...

A cura di Redazione Labaroviola 26 ottobre 2017 21:35

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