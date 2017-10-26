Bianchi: "Spero che Rossi torni presto a giocare. Ricordo la tripletta contro la Juve, fu una cosa fantastica"
Rolando Bianchi, ex attaccante fra le altre di Reggina e Torino, ha speso alcune parole ai microfoni di Sky Sport: "Ho sempre stimato molto Giuseppe Rossi. Spero che torni a giocare presto perché è un...
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2017 21:35
Rolando Bianchi, ex attaccante fra le altre di Reggina e Torino, ha speso alcune parole ai microfoni di Sky Sport: "Ho sempre stimato molto Giuseppe Rossi. Spero che torni a giocare presto perché è un calciatore di grande valore. Ricordo la tripletta con la Juventus: fu fantastico in quella partita".