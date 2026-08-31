"Beto non è raffinato come attaccante, ma se l'ambiente lo carica può davvero esplodere"

Il giornalista ha parlato del nuovo attaccante viola Beto

Roberto Gotta, giornalista ed esperto di calcio inglese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il doppio colpo in arrivo in casa Fiorentina, firmato Beto e Wilfried Gnonto: «Se resi al 100%, rappresentano entrambi ottimi rinforzi. Gnonto ha visto pochissimo il campo ultimamente, ed è per questo che ha iniziato a guardarsi attorno: rientrare in Italia e mettersi di nuovo in gioco gli farà benissimo. Beto, dal canto suo, non è mai riuscito a conquistarsi una maglia da titolare inamovibile all'Everton, ruolo di cui i Toffees avevano grande necessità».

Le caratteristiche e il profilo di Beto

«È un attaccante a cui piace gestire il pallone per cercare subito la conclusione. Magari non vanta uno stile di gioco raffinatissimo, ma attrae i difensori e crea spazi preziosi per l'inserimento degli esterni. Quando si trova negli ultimi metri va dritto al punto e cerca la porta al primo metro libero. Caratterialmente è un ragazzo molto energico e sicuro dei propri mezzi, ma ha bisogno di un contesto e di un ambiente favorevoli che lo supportino e gli diano gas; in un'atmosfera del genere tende ad esaltarsi, a volte persino troppo».