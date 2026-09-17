Labaro Viola

Beto convocato dalla Guinea-Bisseau per le qualificazioni alla Coppa d'Africa: sfiderà Tanzania e Nigeria

L'attaccante della Fiorentina è stato convocato dalla Nazionale per gli impegni di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2026 18:49
Beto convocato dalla Guinea-Bisseau per le qualificazioni alla Coppa d'Africa: sfiderà Tanzania e Nigeria - Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Coppa Dafrica
Guinea
Beto
Condividi

Beto è stato convocato dalla nazionale della Guinea-Bissau per i prossimi impegni internazionali. Il Ct della Guinea, Emiliano Tè ha convocato l'attaccante viola per le prime due giornate del girone, per la qualificazione alla Coppa D'Africa 2027.

La Guinea-Bisseau sfiderà la Tanzania il 25 settembre alle ore 15 e la Nigeria in casa il 29 settembre alle ore 18. Due sfide che si prospettano importanti verso il cammino per la fase finale della competizione.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok