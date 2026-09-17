Beto convocato dalla Guinea-Bisseau per le qualificazioni alla Coppa d'Africa: sfiderà Tanzania e Nigeria
L'attaccante della Fiorentina è stato convocato dalla Nazionale per gli impegni di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2026 18:49
Beto è stato convocato dalla nazionale della Guinea-Bissau per i prossimi impegni internazionali. Il Ct della Guinea, Emiliano Tè ha convocato l'attaccante viola per le prime due giornate del girone, per la qualificazione alla Coppa D'Africa 2027.
La Guinea-Bisseau sfiderà la Tanzania il 25 settembre alle ore 15 e la Nigeria in casa il 29 settembre alle ore 18. Due sfide che si prospettano importanti verso il cammino per la fase finale della competizione.