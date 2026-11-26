Bertotto: "Sono contrario ai ritiri, non servono a nulla se nessuno si prende le colpe"

L'ex giocatore friulano ha parlato della gara di domenica tra viola e bianconeri

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex capitano e storica bandiera dell'Udinese — club in cui ha militato dal 1993 al 2006 — Valerio Bertotto ha analizzato il delicato momento della Fiorentina, entrata in ritiro proprio nella giornata odierna in vista della sfida contro i friulani.

"Sul ritiro da tecnico sono contrario, serve solo per guardarsi negli occhi"

Oggi allenatore, Bertotto ha espresso una posizione chiara e controcorrente sulla scelta del club viola di mandare la squadra in ritiro punitivo o di raccoglimento, pur riconoscendo che in certi frangenti il confronto diretto nello spogliatoio possa servire a far emergere i problemi reali:

"Ne ho fatti tanti di ritiri quando le cose non andavano bene, per isolarsi dal mondo esterno e per trovare il modo di parlare. A patto però che le cose vengano fuori. Le problematiche vanno affrontate con serietà, da uomini. Questo tipo di approccio può essere utile, ma da allenatore dico che sono profondamente contrario. Anche per quelli nel pre partita. Diciamo che in alcuni momenti possono essere utili per guardarsi negli occhi."

"Vanoli vive di calcio, contro l'Udinese sarà uno scontro salvezza"

Lo sguardo dell'ex difensore si è poi spostato sull'incrocio imminente tra le due squadre, entrambe alle prese con una stagione complessa, spendendo parole di grande affetto e stima per il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli: