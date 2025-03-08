Bertoni: "Per la Fiorentina uscire dalla Conference non sarebbe un dramma, ma credo che si qualificherà"

Il doppio ex di Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni è stato intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole: "Devono giocare come se fosse la prima di undici finali. È troppo importa...

Il doppio ex di Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni è stato intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole: "Devono giocare come se fosse la prima di undici finali. È troppo importante per gli obiettivi di entrambe: non devono perdere punti rispetto alle avversarie da qui alla fine del campionato".

Come vede il periodo del Napoli?

"Mi è piaciuto molto come ha giocato contro l’Inter. Ha dimostrato attitudine, grinta e concentrazione, grazie all’allenatore e ai giocatori che capiscono perfettamente ciò che trasmette Conte che è molto bravo. Ogni volta che guardo le partite del Napoli, vedo calciatori che lasciano l’anima sul campo e questo è meraviglioso".

La Fiorentina avrà un contraccolpo dopo la sconfitta con il Panathinaikos?

"Credo che possa ancora qualificarsi per i quarti di Conference. Ma se anche uscisse non dovrebbe fare nessun dramma e pensare fino a fondo al campionato, perché un piazzamento in Champions, con il quinto posto, è difficile, ma non del tutto impossibile. Altrimenti può farcela per l'Europa League. Deve dare tutto per questo traguardo".