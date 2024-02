Bertoni esalta Beltran: “Ha trovato il ruolo giusto, non può giocare spalle alla porta. Dietro si muove meglio” 

La Nazione oggi in edicola parla di Lucas Beltran, calciatore della Fiorentina. Daniel Bertoni spende parole al miele nei confronti dell’argentino: “Ragazzi, la B maiuscola non fallisce mai: Bertoni, Batistuta, adesso tocca a Beltran. A parte gli scherzi, sono contento che i fiorentini abbiano cominciato ad apprezzarlo ora che ha trovato il ruolo giusto. Non può giocare spalle alla porta ma deve guardare in faccia il portiere. Un po’ più indietro si muove meglio. E poi al pubblico piace la sua grinta, lascia sempre tutto in campo. Spero che continui così.

Nuovo ruolo trequartista come Alvarez? Possibile, loro non sono prime punte come Haaland o Lautaro Martinez, devono avere vicino un attaccante che rompa la difesa. Partendo da dietro hanno più possibilità di giocare il pallone”.

