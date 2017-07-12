Labaro Viola

Bernardeschi verrà multato per l'intervista da Ibiza alla Gazzetta. Non era stata autorizzata dalla Fiorentina

Guai in vista per Bernardeschi, l'intervista di questa mattina alla Gazzetta dello Sport non era stata autorizzata dalla società

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2017 10:20
Bernardeschi verrà multato per l'intervista da Ibiza alla Gazzetta. Non era stata autorizzata dalla Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Bernardeschi
Condividi

Multa in arrivo per Bernardeschi, il calciatore viola questa mattina ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il problema però è che questa intervista non era stata autorizzata dalla società viola che quindi, in linea con il regolamento interno, prenderà provvedimenti nei confronti del talento numero dieci della Fiorentina.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok