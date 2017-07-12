Bernardeschi verrà multato per l'intervista da Ibiza alla Gazzetta. Non era stata autorizzata dalla Fiorentina

Guai in vista per Bernardeschi, l'intervista di questa mattina alla Gazzetta dello Sport non era stata autorizzata dalla società

Multa in arrivo per Bernardeschi, il calciatore viola questa mattina ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il problema però è che questa intervista non era stata autorizzata dalla società viola che quindi, in linea con il regolamento interno, prenderà provvedimenti nei confronti del talento numero dieci della Fiorentina.