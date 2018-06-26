Bernardeschi top player con la Juve? La Fiorentina ci spera, il motivo è semplice: fare cassa

Come afferma il Corriere Fiorentino, la Fiorentina spera che Federico Bernardeschi faccia una grande stagione con la Juventus, perché potrebbe ancora rappresentare una fonte di guadagno ulteriore graz...

Come afferma il Corriere Fiorentino, la Fiorentina spera che Federico Bernardeschi faccia una grande stagione con la Juventus, perché potrebbe ancora rappresentare una fonte di guadagno ulteriore grazie a una clausola sulla futura rivendita. La Juventus punta molto su di lui: nella prossima stagione l’esterno è chiamato a disputare un’annata da protagonista assoluto dopo aver superato un brutto infortunio. Pur essendo passato alla rivale di sempre - afferma il quotidiano - i tifosi viola devono augurarsi che possa fare bene e poi magari essere ceduto. Sì, perché oltre ai 40 milioni già ricevuti, la Fiorentina metterebbe le mani anche in questo caso sul 10% del prezzo futuro. E, considerato il valore del giocatore già elevato, si potrebbe trattare di numeri molto sostanziosi.