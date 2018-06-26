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Bernardeschi top player con la Juve? La Fiorentina ci spera, il motivo è semplice: fare cassa

Come afferma il Corriere Fiorentino, la Fiorentina spera che Federico Bernardeschi faccia una grande stagione con la Juventus, perché potrebbe ancora rappresentare una fonte di guadagno ulteriore graz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 16:24
Bernardeschi top player con la Juve? La Fiorentina ci spera, il motivo è semplice: fare cassa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come afferma il Corriere Fiorentino, la Fiorentina spera che Federico Bernardeschi faccia una grande stagione con la Juventus, perché potrebbe ancora rappresentare una fonte di guadagno ulteriore grazie a una clausola sulla futura rivendita. La Juventus punta molto su di lui: nella prossima stagione l’esterno è chiamato a disputare un’annata da protagonista assoluto dopo aver superato un brutto infortunio. Pur essendo passato alla rivale di sempre - afferma il quotidiano - i tifosi viola devono augurarsi che possa fare bene e poi magari essere ceduto. Sì, perché oltre ai 40 milioni già ricevuti, la Fiorentina metterebbe le mani anche in questo caso sul 10% del prezzo futuro. E, considerato il valore del giocatore già elevato, si potrebbe trattare di numeri molto sostanziosi.

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