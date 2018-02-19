Labaro Viola

Bernardeschi super sfortunato. Ecco un infortunio dopo il miglior periodo di forma

Partita da due volti per Bernardeschi ieri contro il Torino.Il giocatore ex viola ha fornito una grande prestazione ma si è infortunato a fine gara.Il giocatore carrarino ha riportato un trauma distor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2018 10:42
Bernardeschi super sfortunato. Ecco un infortunio dopo il miglior periodo di forma - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Juventus
Bernardeschi
Condividi

Partita da due volti per Bernardeschi ieri contro il Torino.

Il giocatore ex viola ha fornito una grande prestazione ma si è infortunato a fine gara.

Il giocatore carrarino ha riportato un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro. Oggi o domani ci saranno esami più accurati che stabiliranno la vera entità dell’infortunio subito e i tempi di recupero. Si teme un lungo infortunio

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok