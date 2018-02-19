Bernardeschi super sfortunato. Ecco un infortunio dopo il miglior periodo di forma
Partita da due volti per Bernardeschi ieri contro il Torino.Il giocatore ex viola ha fornito una grande prestazione ma si è infortunato a fine gara.Il giocatore carrarino ha riportato un trauma distor...
A cura di Redazione Labaroviola
19 febbraio 2018 10:42
Partita da due volti per Bernardeschi ieri contro il Torino.
Il giocatore ex viola ha fornito una grande prestazione ma si è infortunato a fine gara.
Il giocatore carrarino ha riportato un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro. Oggi o domani ci saranno esami più accurati che stabiliranno la vera entità dell’infortunio subito e i tempi di recupero. Si teme un lungo infortunio