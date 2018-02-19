Bernardeschi super sfortunato. Ecco un infortunio dopo il miglior periodo di forma

Partita da due volti per Bernardeschi ieri contro il Torino.Il giocatore ex viola ha fornito una grande prestazione ma si è infortunato a fine gara.Il giocatore carrarino ha riportato un trauma distor...

A cura di Redazione Labaroviola 19 febbraio 2018 10:42

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi