Bernardeschi ha scelto la Juventus ma adesso è tutto bloccato. Incontro con Marotta mercoledì, le cifre della trattativa

Alfredo Pedullà parla della trattativa per Bernardeschi alla Juventus, fino a martedì sarà tutto fermo, poi Corvino e Marotta si incontreranno

Non aspettiamo novità sul fronte Bernardeschi-Juve nelle prossime 48 ore. Il club bianconero ha scelto, il diretto interessato anche, ci sono stati i contatti con la Fiorentina, esiste un’intesa di base sui 40 milioni di parte fissa. Una cifra importante e la Juve sta entrando nell’ordine di idee di versarla in un’unica soluzione. Quindi difficilmente sabato e domenica saranno giorni caldi, se non per qualche contatto telefonico. Da lunedì, invece, entreremo nel vivo, l’incontro tra i viola e Marotta potrebbe andare in scena martedì, al massimo mercoledì. Si lavorerà sui bonus per avvicinare le parti, poi si parlerà di un’eventuale contropartita tecnica (in lista ci sono Rincon e Orsolini).

Alfredopedullà.com