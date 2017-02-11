Bernardeschi salta il Milan, Milic in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola...
Il numero 10 viola salterà il Milan. Milic in diffida...
A cura di Gabriele Caldieron
11 febbraio 2017 23:45
Dopo la vittoria in casa contro l'Udinese di Del Neri, la Fiorentina rimedia due ammonizioni pesanti: Bernardeschi e Milic. Il numero 10 verrà squalificato e salterà la trasferta di Milano contro il Milan di Montella. Milic entra in diffida. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:
TOMOVIC: 9 (diffidato)
BADELJ: 7
BERNARDESCHI: 5 (squalificato)
KALINIC, SALCEDO, ASTORI, SANCHEZ: 5 (già scontata la squalifica)
VECINO, SAPONARA, MILIC: 4 (diffidati)
OLIVERA, BORJA VALERO, GONZALO: 3
DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 66
Gabriele Caldieron