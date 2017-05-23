Bernardeschi: "Sacrifici e umiltà, solo così realizzerete i vostri sogni"
Il numero 10 della Fiorentina Federico Bernardeschi ha parlato in Palazzo Vecchio durante la premiazione del Trofeo Assi CR. Queste le sue parole..
A cura di Redazione Labaroviola
23 maggio 2017 19:22
Il numero 10 della Fiorentina Federico Bernardeschi ha parlato in Palazzo Vecchio durante la premiazione che l'ha visto ricevere il 36' Trofeo Assi CR. Queste le sue parole:"Ricevere un premio così è un orgoglio prima che un piacere. Vorreilanciare un messaggio ai numerosi ragazzi che mi hanno votato: cercate di inseguite sempre i vostri sogni, con sacrificio ed umiltà. Sono sempre le cose più importanti. Solo così potrete costruire il vostro cammino. Grazie di cuore a tutti"