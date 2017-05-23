Bernardeschi: "Sacrifici e umiltà, solo così realizzerete i vostri sogni"

Il numero 10 della Fiorentina Federico Bernardeschi ha parlato in Palazzo Vecchio durante la premiazione del Trofeo Assi CR. Queste le sue parole..

Il numero 10 della Fiorentina Federico Bernardeschi ha parlato in Palazzo Vecchio durante la premiazione che l'ha visto ricevere il 36' Trofeo Assi CR. Queste le sue parole:"Ricevere un premio così è un orgoglio prima che un piacere. Vorreilanciare un messaggio ai numerosi ragazzi che mi hanno votato: cercate di inseguite sempre i vostri sogni, con sacrificio ed umiltà. Sono sempre le cose più importanti. Solo così potrete costruire il vostro cammino. Grazie di cuore a tutti"