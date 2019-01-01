Bernardeschi ricorda Astori: "Nella fine di questo anno, il mio pensiero corre a te"

Questo il post di Bernardeschi su Instagram, ricordando l'ex compagno Davide Astori:"Oltre ad ogni traguardo raggiunto e ad ogni vittoria conquistata, in questo giorno in cui il calendario obbliga ogn...

Questo il post di Bernardeschi su Instagram, ricordando l'ex compagno Davide Astori:

"Oltre ad ogni traguardo raggiunto e ad ogni vittoria conquistata, in questo giorno in cui il calendario obbliga ognuno di noi ai resoconti, ai bilanci dell’anno appena trascorso, il mio pensiero corre velocissimo a te.

Continuerai ad esserci amico mio, in ogni cuore, nei pensieri e nei ricordi.

E grazie anche a voi, che mi sostenete ogni giorno! Auguro un grandioso 2019 a tutti voi e alle vostre famiglie! 🤗 #buonanno"