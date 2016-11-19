Bernardeschi: "Restare a vita alla Fiorentina? Il pensiero c'è, ed è un pensiero bellissimo..."

Parole al miele di Federico Bernardeschi per la Fiorentina e per tutti i suoi tifosi

Alla faccia del derby di mercato in salsa milanese. Federico Bernardeschi non solo pensa alla Fiorentina, ma anzi rilancia. Nella mente del talento viola c’è soltanto la Fiorentina, nel presente e per il futuro. Milan ed Inter, pronte secondo radio mercato a fare follie per il ragazzo di Carrara, almeno rimanendo alle chiare parole di Bernardeschi, dovranno guardare altrove. «Se penso di chiudere la carriera alla Fiorentina? Il pensiero c’è. Ed è un pensiero grande». Parole dolci quelle di ‘Berna’, presente ieri sera in una serata di promozione sponsor insieme a Babacar, Lezzerini e Maxi Olivera. Questo è quanto riporta La Nazione.