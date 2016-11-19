Bernardeschi: "Restare a vita alla Fiorentina? Il pensiero c'è, ed è un pensiero bellissimo..."
Parole al miele di Federico Bernardeschi per la Fiorentina e per tutti i suoi tifosi
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2016 10:56
Alla faccia del derby di mercato in salsa milanese. Federico Bernardeschi non solo pensa alla Fiorentina, ma anzi rilancia. Nella mente del talento viola c’è soltanto la Fiorentina, nel presente e per il futuro. Milan ed Inter, pronte secondo radio mercato a fare follie per il ragazzo di Carrara, almeno rimanendo alle chiare parole di Bernardeschi, dovranno guardare altrove. «Se penso di chiudere la carriera alla Fiorentina? Il pensiero c’è. Ed è un pensiero grande». Parole dolci quelle di ‘Berna’, presente ieri sera in una serata di promozione sponsor insieme a Babacar, Lezzerini e Maxi Olivera. Questo è quanto riporta La Nazione.