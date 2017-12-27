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Bernardeschi: "Orgoglioso del mio 2017 con la maglia della Fiorentina, ho fatto una grandissima stagione"

Federico Bernardeschi ha parlato a Sky Sport del suo anno passato, ecco le sue parole: "Di questo 2017 mi porto dietro tutta la passata stagione con grande orgoglio, perché ho fatto un grandissimo cam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 dicembre 2017 16:51
Bernardeschi: "Orgoglioso del mio 2017 con la maglia della Fiorentina, ho fatto una grandissima stagione" - Bernardeschi
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Federico Bernardeschi ha parlato a Sky Sport del suo anno passato, ecco le sue parole: "Di questo 2017 mi porto dietro tutta la passata stagione con grande orgoglio, perché ho fatto un grandissimo campionato con la maglia della Fiorentina. Questo mi ha permesso di arrivare qui alla Juventus la scorsa estate"

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