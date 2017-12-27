Bernardeschi: "Orgoglioso del mio 2017 con la maglia della Fiorentina, ho fatto una grandissima stagione"

Federico Bernardeschi ha parlato a Sky Sport del suo anno passato, ecco le sue parole: "Di questo 2017 mi porto dietro tutta la passata stagione con grande orgoglio, perché ho fatto un grandissimo cam...

A cura di Redazione Labaroviola 27 dicembre 2017 16:51

Bernardeschi

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