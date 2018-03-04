Bernardeschi: "Occhi pieni di lacrime, cuore straziato, ti dico grazie. Mi mancherai, ti porterò sempre nel cuore"
Anche l'ex giocatore della Fiorentina Federico Bernardeschi ha voluto ricordare così Davide Astori per la tragedia di questa mattina. Questo il pensiero di Bernardeschi scritto su Twitter:"Con gli occ...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 16:42
Anche l'ex giocatore della Fiorentina Federico Bernardeschi ha voluto ricordare così Davide Astori per la tragedia di questa mattina. Questo il pensiero di Bernardeschi scritto su Twitter:
"Con gli occhi gonfi di lacrime, il cuore straziato ti dico Grazie amico mio, per la tua umiltà, la tua bontà, i tuoi insegnamenti, per la nostra Amicizia. Mi mancherai e ti porterò sempre nel cuore. Veglia sulla tua famiglia, la tua compagna e la tua piccola principessa. Manchi"
Ecco il post su Twitter di Federico Bernardeschi