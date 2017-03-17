Bernardeschi: "Non voglio andare via, voglio rimanere alla Fiorentina. Il contratto non scade domani..."
Non c'è l'urgenza di rinnovare il contratto, quando la società lo vorrà lo faremo ma non scade domani..." così Bernardeschi a Sky Sport
A cura di Redazione Labaroviola
17 marzo 2017 23:34
Federico Bernardeschi ha parlato a SkySport, queste le sue parole: "Per il rinnovo di contratto parlerò con la società e in quel momento faremo il punto della situazione. Il contratto è ancora lungo, c'è tempo, quando la società vorrà, ne parleremo insieme. Non c'è l'urgenza di rinnovare il contratto, non scade domani e non vado via dalla Fiorentina, non ne ho intenzione" conclude Bernardeschi.