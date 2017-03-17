Labaro Viola

Bernardeschi: "Non voglio andare via, voglio rimanere alla Fiorentina. Il contratto non scade domani..."

Non c'è l'urgenza di rinnovare il contratto, quando la società lo vorrà lo faremo ma non scade domani..." così Bernardeschi a Sky Sport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2017 23:34
Bernardeschi: "Non voglio andare via, voglio rimanere alla Fiorentina. Il contratto non scade domani..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Primo Piano
Bernardeschi
Condividi

Federico Bernardeschi ha parlato a SkySport, queste le sue parole: "Per il rinnovo di contratto parlerò con la società e in quel momento faremo il punto della situazione. Il contratto è ancora lungo, c'è tempo, quando la società vorrà, ne parleremo insieme. Non c'è l'urgenza di rinnovare il contratto, non scade domani e non vado via dalla Fiorentina, non ne ho intenzione" conclude Bernardeschi.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok