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Bernardeschi, nel pomeriggio incontro tra Corvino e Bozzo

Sarà oggi, nel primo pomeriggio, l'incontro tra Pantaleo Corvino e Giuseppe Bozzo, procuratore di Federico Bernardeschi. A riportarlo è TMW

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2017 10:42
Bernardeschi, nel pomeriggio incontro tra Corvino e Bozzo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sarà oggi, nel primo pomeriggio, l'incontro tra Pantaleo Corvino e Giuseppe Bozzo, procuratore di Federico Bernardeschi. Il 10 viola è sempre più lontano dal rinnovo con la Fiorentina e la Juventus rimane in pressing. Oggi è una giornata calda per il futuro del talento di Carrara dove probabilmente si deciderà il suo destino

A riportarlo è tuttomercatoweb.com

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