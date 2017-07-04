Bernardeschi, nel pomeriggio incontro tra Corvino e Bozzo

Sarà oggi, nel primo pomeriggio, l'incontro tra Pantaleo Corvino e Giuseppe Bozzo, procuratore di Federico Bernardeschi. A riportarlo è TMW

A cura di Redazione Labaroviola 04 luglio 2017 10:42

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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