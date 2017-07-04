Bernardeschi, nel pomeriggio incontro tra Corvino e Bozzo
Sarà oggi, nel primo pomeriggio, l'incontro tra Pantaleo Corvino e Giuseppe Bozzo, procuratore di Federico Bernardeschi. A riportarlo è TMW
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2017 10:42
Sarà oggi, nel primo pomeriggio, l'incontro tra Pantaleo Corvino e Giuseppe Bozzo, procuratore di Federico Bernardeschi. Il 10 viola è sempre più lontano dal rinnovo con la Fiorentina e la Juventus rimane in pressing. Oggi è una giornata calda per il futuro del talento di Carrara dove probabilmente si deciderà il suo destino
A riportarlo è tuttomercatoweb.com