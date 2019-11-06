Bernardeschi in tribuna per scelta tecnica in Champions League. Netta bocciatura di Sarri

Non c’è spazio per tutti in casa Juventus per la sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Maurizio Sarri ha dovuto sciogliere: è Federico Bernardeschi ad andare in tribuna in Russia. Non c...

Non c’è spazio per tutti in casa Juventus per la sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Maurizio Sarri ha dovuto sciogliere: è Federico Bernardeschi ad andare in tribuna in Russia. Non c’è spazio per l’ex Fiorentina nell’undici titolare e neanche in panchina, dove l’allenatore ha scelto Buffon, De Sciglio, Demiral, Bentancur, Matuidi, Douglas Costa e Dybala. Sono tribuna per Bernardeschi, nessun problema fisico, è una scelta tecnica. In panchina in Champions League c’è posto massimo per sette giocatori…

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