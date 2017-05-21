Bernardeschi, ieri al San Paolo visionato dal Manchester United

Come riportato dalla redazione di TuttomercatoWeb, al San Paolo di Napoli c'erano degli osservatori speciali. Si trattava..

Come riportato dalla redazione di TMW, durante la partita Napoli-Fiorentina ci sono stati alcuni spettatori d'eccezione. Si tratta degli osservatori del Manchester United, che ieri al S.Paolo hanno visionato il giovane Zielinski e Federico Bernardeschi della Fiorentina.