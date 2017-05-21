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Bernardeschi, ieri al San Paolo visionato dal Manchester United

Come riportato dalla redazione di TuttomercatoWeb, al San Paolo di Napoli c'erano degli osservatori speciali. Si trattava..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2017 20:02
Bernardeschi, ieri al San Paolo visionato dal Manchester United - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato dalla redazione di TMW, durante la partita Napoli-Fiorentina ci sono stati alcuni spettatori d'eccezione. Si tratta degli osservatori del Manchester United, che ieri al S.Paolo hanno visionato il giovane Zielinski e Federico Bernardeschi della Fiorentina.

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