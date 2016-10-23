Bernardeschi: "Grande reazione, siamo cattivi. La mia posizione..."

Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Premium Sport a fine primo tempo, con la gara sull'1 a 4 per i viola di Sousa, che sono completamente in controllo dopo un inizio che poteva essere sho...

Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Premium Sport a fine primo tempo, con la gara sull'1 a 4 per i viola di Sousa, che sono completamente in controllo dopo un inizio che poteva essere shock, con il goal di Di Gennaro al 2'. "Abbiamo fatto un gran primo tempo anche se è vero che siamo partiti male, ma siamo riusciti a trovare una reazione da grande squadra, quale siamo. Vogliamo dimostrare il nostro valore, continuando così, con questa gran cattiveria. La posizione? Io mi trovo bene ovunque il mister mi faccia giocare". Vedremo se nel secondo tempo il dieci, particolarmente ispirato oggi, regalerà altre perle al popolo viola.