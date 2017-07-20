Bernardeschi su Facebook: "Nessuno della mia famiglia ha mai detto nulla. Tutte invenzioni.."
Attraverso il proprio profilo facebook, Federico Bernardeschi fa sapere ai propri tifosi la verità su alcune dichiarazioni uscite sui giornali negli scorsi giorni
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 12:01
Mi corre la necessità di fare chiarezza in merito ai numerosi articoli di stampa e non,che riportano presunte dichiarazioni mie o della mia famiglia,che in realtà,non sono mai state rilasciate.
F.B.