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Bergomi crede nella Fiorentina: "Grosso camaleontico, i viola possono lottare per l'Europa dei grandi"

"Stravedo per Atta e sono curioso di vedere Viery, Mastantuono e Valdepeñas"

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2026 09:52
Bergomi crede nella Fiorentina: "Grosso camaleontico, i viola possono lottare per l'Europa dei grandi" -
Gazzetta Dello Sport
Beppe Bergomi
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Beppe Bergomi, storica bandiera dell’Inter e da anni apprezzato commentatore televisivo, ha parlato anche della Fiorentina nell’intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, spendendo parole di grande apprezzamento per il nuovo corso viola.

L’ex difensore, campione del mondo nel 1982, ha analizzato così le prospettive della squadra di Fabio Grosso: «Il Como resta più attrezzato, ma Paratici ha fatto acquisti importanti. Stravedo per Atta e sono curioso di vedere Viery, Mastantuono e Valdepeñas. E poi c’è Grosso: camaleontico, propositivo, ambizioso. Penso si possa lottare per l’Europa, quella dei grandi».

Un giudizio che testimonia la fiducia di Bergomi nei confronti della nuova Fiorentina, indicata come una possibile candidata alla corsa verso la Champions League.

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