Bennato: “Tifo per Kean, usa ancora l’avverbio “comunque”, è indice di umiltà. È fortissimo”

Kean mi piace in modo viscerale. Mi piace come si muove in campo

Il cantante Edoardo Bennato a Tuttosport ha parlato anche di Moise Kean, centravanti della Fiorentina: “In questo momento mi è davvero molto simpatico Kean, mi piace in modo viscerale. Tifo per lui, oltre che per il Napoli ovviamente. Mi piace come si muove in campo e lo stimo perché è un ragazzo a posto, fortissimo. E vi dico una cosa, visto che ho seguito alcune sue interviste: lo stimo anche perché... usa ancora l'avverbio "comunque". Un avverbio che è indice di umiltà e che infatti non si usa più: oggi si usa "detto questo", che è autoreferenziale, arrogante, presuntuoso... Diffidate di chi dice "detto questo".

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