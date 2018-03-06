Il Benevento omaggia Astori con una maglia speciale per la gara contro la Fiorentina

Una maglia speciale per omaggiare la memoria di Davide Astori. E' quella che il Benevento indosserà domenica al "Franchi" di Firenze. Sulla manica sinistra ci sono i loghi di Fiorentina e Benevento, e...

A cura di Redazione Labaroviola 06 marzo 2018 17:52

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