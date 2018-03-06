Il Benevento omaggia Astori con una maglia speciale per la gara contro la Fiorentina
Una maglia speciale per omaggiare la memoria di Davide Astori. E' quella che il Benevento indosserà domenica al "Franchi" di Firenze. Sulla manica sinistra ci sono i loghi di Fiorentina e Benevento, e...
Una maglia speciale per omaggiare la memoria di Davide Astori. E' quella che il Benevento indosserà domenica al "Franchi" di Firenze. Sulla manica sinistra ci sono i loghi di Fiorentina e Benevento, e una scritta semplice che va dritta al cuore: #ciaoDavide13. In casa sannita c'è grande commozione per la tragedia che ha colpito la famiglia viola, il drammatico addio al capitano Davide Astori fa rivivere l'angoscia dei giorni dell'addio a Carmelo Imbriani, capitano giallorosso diventato nel frattempo allenatore della sua squadra, portato via giovanissimo dalla malattia dopo un lungo calvario.