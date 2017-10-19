Benevento e Fiorentina non si sono mai incontrate, mentre le trasferte campane non portano bene alla squadra viola

Non c’è nessun precedente tra Benevento e Fiorentina. Sarà una prima assoluta quella di domenica per i colori viola contro le streghe, ma contro le squadre campane la storia denon parla propriamente i...

Non c’è nessun precedente tra Benevento e Fiorentina. Sarà una prima assoluta quella di domenica per i colori viola contro le streghe, ma contro le squadre campane la storia denon parla propriamente in favore del club gigliato: in 79 trasferte con squadra campane, infatti, sono arrivate 35 sconfitte, 25 pareggi e 19 vittorie. C'è anche da tornare a festeggiare un successo lontano dal Franchi, che manca ormai da oltre quaranta giorni, dalla gara contro l’Hellas finita col rotondo risultato di 5 a zero per i viola, unica gara terminata senza subire gol al passivo.

La Nazione