Benedyczak: "Abbiamo perso dei punti per strada, contro la Fiorentina nel primo tempo potevamo stare 3-4 a zero"

In un un'intervista concessa a TVParma Benedyczak ha dichiarato che la sua squadra avrebbe meritato di più nella partita contro la Fiorentina

Nel corso di un'intervista concessa a TVParma, l'attaccante polacco Adrian Benedyczak ha parlato del suo ritorno in campo dopo l'infortunio che lo ha costretto a rimanere lontano dal terreno di gioco e dai compagni per il finale della scorsa stagione e l'inizio di quella attuale. Ha inoltre commentato le prime prestazioni del Parma, affermando che, nella gara contro la Fiorentina, i suoi compagni avrebbero meritato di ottenere i tre punti.

Sull'infortunio: "Sto bene, è bello tornare qua a Parma perché ho fatto tre mesi di riabilitazione in Polonia. Adesso sono con i miei compagni. Questo è bello. L'infortunio? Ho sentito "clic" alla caviglia, avevo capito fin da subito che sarebbe stato un infortunio serio e non piccolo. Ormai è passato, a distanza di quattro mesi ho già iniziato gli allenamenti individuali fuori con la palla. La caviglia recupera molto bene, sono contento."

Sull'inizio di stagione: "Darò tutto per la squadra, i compagni e questi tifosi che se lo meritano. Abbiamo iniziato bene ma in queste partite contro Fiorentina e Napoli ci mancano dei punti. Con la Fiorentina nel primo tempo potevamo essere in vantaggio 3 o 4 a O però il calcio è così: se sbagli tanto non puoi vincere."

Le parole del D.S dell'Alavés

https://www.labaroviola.com/d-s-alaves-rifiutata-unofferta-della-fiorentina-per-blanco-moreno-ci-piaceva-ma-non-potevamo-competere-con-i-viola/268031/