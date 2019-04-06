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Benassi uno dei pochi sicuro di restare alla Fiorentina. Ma molto dipende dalla scelta dell'Inter...

Secondo quanto scrive La Repubblica, nel centrocampo dell Fiorentina Marco Benassi è tra i pochi sicuri di rimanere in riva all’Arno. Dietro l’angolo c’è tuttavia sempre l’Inter, soprattutto perchè es...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 aprile 2019 15:57
Benassi uno dei pochi sicuro di restare alla Fiorentina. Ma molto dipende dalla scelta dell'Inter... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto scrive La Repubblica, nel centrocampo dell Fiorentina Marco Benassi è tra i pochi sicuri di rimanere in riva all’Arno. Dietro l’angolo c’è tuttavia sempre l’Inter, soprattutto perchè essendo Benassi cresciuto nelle giovanili nerazzurre, andrebbe a occupare un posto nella lista Uefa della squadra di Spalletti senza toglierne uno ai big. Nerazzurri anche su Cristiano Biraghi, tutto in ogni caso rimandato all’estate.

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