Benassi uno dei pochi sicuro di restare alla Fiorentina. Ma molto dipende dalla scelta dell'Inter...
Secondo quanto scrive La Repubblica, nel centrocampo dell Fiorentina Marco Benassi è tra i pochi sicuri di rimanere in riva all’Arno. Dietro l’angolo c’è tuttavia sempre l’Inter, soprattutto perchè es...
A cura di Redazione Labaroviola
06 aprile 2019 15:57
Secondo quanto scrive La Repubblica, nel centrocampo dell Fiorentina Marco Benassi è tra i pochi sicuri di rimanere in riva all’Arno. Dietro l’angolo c’è tuttavia sempre l’Inter, soprattutto perchè essendo Benassi cresciuto nelle giovanili nerazzurre, andrebbe a occupare un posto nella lista Uefa della squadra di Spalletti senza toglierne uno ai big. Nerazzurri anche su Cristiano Biraghi, tutto in ogni caso rimandato all’estate.