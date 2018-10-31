Benassi si allena a parte per un problema al tallone. La sua presenza contro la Roma...

Secondo quello che riporta il Corriere Fiorentino Marco Benassi si allena a parte a causa di un problema al tallone, ma la sua presenza contro la Roma non sembra a rischio. È questa la novità emersa n...

Secondo quello che riporta il Corriere Fiorentino Marco Benassi si allena a parte a causa di un problema al tallone, ma la sua presenza contro la Roma non sembra a rischio. È questa la novità emersa nella giornata di ieri dal centro sportivo, con il centrocampista che continua ad accusare qualche problemino fisico. Tutto risale a un colpo rimediato nella gara contro l’Atalanta, partita che vide Pioli costretto a sostituirlo e i cui postumi adesso si sono allungati con alcuni fastidi al tallone d’Achille. Dopo la deludente prova di Roma, contro la Lazio, Benassi era rimasto a riposo anche contro il Cagliari, dopo la sosta, salvo rientrare dal primo minuto sabato sera a Torino segnando il suo quarto gol stagionale. Per questo motivo anche in questa settimana Benassi proseguirà un allenamento differenziato in vista della sfida con i giallorossi, sabato alle 18, nella quale Pioli si augura di averlo in campo