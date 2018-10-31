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Benassi si allena a parte per un problema al tallone. La sua presenza contro la Roma...

Secondo quello che riporta il Corriere Fiorentino Marco Benassi si allena a parte a causa di un problema al tallone, ma la sua presenza contro la Roma non sembra a rischio. È questa la novità emersa n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2018 10:54
Benassi si allena a parte per un problema al tallone. La sua presenza contro la Roma... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
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Secondo quello che riporta il Corriere Fiorentino Marco Benassi si allena a parte a causa di un problema al tallone, ma la sua presenza contro la Roma non sembra a rischio. È questa la novità emersa nella giornata di ieri dal centro sportivo, con il centrocampista che continua ad accusare qualche problemino fisico. Tutto risale a un colpo rimediato nella gara contro l’Atalanta, partita che vide Pioli costretto a sostituirlo e i cui postumi adesso si sono allungati con alcuni fastidi al tallone d’Achille. Dopo la deludente prova di Roma, contro la Lazio, Benassi era rimasto a riposo anche contro il Cagliari, dopo la sosta, salvo rientrare dal primo minuto sabato sera a Torino segnando il suo quarto gol stagionale. Per questo motivo anche in questa settimana Benassi proseguirà un allenamento differenziato in vista della sfida con i giallorossi, sabato alle 18, nella quale Pioli si augura di averlo in campo

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