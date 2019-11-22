Benassi può essere il colpo low cost dell'Inter nel mercato di gennaio

L'Inter si sta guardando intorno per effettuare i suoi acquisti a gennaio. La società nerazzurra vorrebbe acquistare un calciatore d'esperienza ed il profilo interessato potrebbe essere quello di Kuck...

L'Inter si sta guardando intorno per effettuare i suoi acquisti a gennaio. La società nerazzurra vorrebbe acquistare un calciatore d'esperienza ed il profilo interessato potrebbe essere quello di Kucka del Parma. L'alternativa low cost allo slovacco è il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi il quale ha i mesi per poter essere inserito nella lista Champions come prodotto del vivaio interista ma in estate il suo profilo non interessava troppo a Conte. Questo è quanto riporta Il Corriere dello Sport.