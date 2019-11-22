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Benassi può essere il colpo low cost dell'Inter nel mercato di gennaio

L'Inter si sta guardando intorno per effettuare i suoi acquisti a gennaio. La società nerazzurra vorrebbe acquistare un calciatore d'esperienza ed il profilo interessato potrebbe essere quello di Kuck...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2019 13:20
Benassi può essere il colpo low cost dell'Inter nel mercato di gennaio - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'Inter si sta guardando intorno per effettuare i suoi acquisti a gennaio. La società nerazzurra vorrebbe acquistare un calciatore d'esperienza ed il profilo interessato potrebbe essere quello di Kucka del Parma. L'alternativa low cost allo slovacco è il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi il quale ha i mesi per poter essere inserito nella lista Champions come prodotto del vivaio interista ma in estate il suo profilo non interessava troppo a Conte. Questo è quanto riporta Il Corriere dello Sport.

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