Benassi pronto al rientro, ma nel frattempo Castrovilli gli ha preso il posto da titolare

Secondo La Nazione, Benassi si sta riprendendo dall'infortunio ed in caso di perfetto riassorbimento il centrocampista tornerà ad allenarsi con i compagni. Fin qui però, solo una manciata di minuti c...

Secondo La Nazione, Benassi si sta riprendendo dall'infortunio ed in caso di perfetto riassorbimento il centrocampista tornerà ad allenarsi con i compagni. Fin qui però, solo una manciata di minuti con il Napoli, senza peraltro incidere. Sugli scudi adesso c’è Castrovilli, ma le caratteristiche dell’ex Torino sono diverse. E anche in vista del turno infrasettimanale, potrebbe essere una chiave interessante da poter sfruttare