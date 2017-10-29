Benassi: "Oggi fatto un passo falso, non abbiamo giocato da Fiorentina. Contro la Roma per rialzare la testa.."

Nel post partita ha parlato il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi. Queste le parole del numero 24 viola: "Giocato non da Fiorentina..

Nel post partita ha parlato il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi. Queste le parole del numero 24 viola: “Oggi c’è rammarico per la prestazione. Siamo venuti a Crotone e non abbiamo giocato come sappiamo, da Fiorentina.Non abbiamo messo qualità nel nostro gioco ed è una sconfitta meritata da analizzare per ripartire al meglio già da domenica prossima. Non credo sia un problema mentale perché chi arriva da tre vittorie consecutive doveva venire a Crotone facendo il suo calcio e invece abbiamo perso non facendo la il nostro gioco. Io ce la sto mettendo tutta e i risultati da mezzala sono positivi ma io sono a completa disposizione del mister. Roma? Sicuramente dovremo dimenticare in fretta questa classifica e cercheremo di fare una grande prestazione e magari portare a casa punti. Nello spogliatoio c’era rammarico per aver sprecato una grande occasione, ma è un incidente di percorso e rialzeremo subito la testa”.