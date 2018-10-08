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Benassi momento flop. Non convocato in nazionale gioca un tempo disastroso ed esce

Come giustamente scrive La Repubblica non è certamente il miglior momento di forma di Marco Benassi. Ieri a Roma il centrocampista ha sbagliato una ghiotta occasione da gol, provocata da un gravissimo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2018 08:44
Benassi momento flop. Non convocato in nazionale gioca un tempo disastroso ed esce -
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Come giustamente scrive La Repubblica non è certamente il miglior momento di forma di Marco Benassi. Ieri a Roma il centrocampista ha sbagliato una ghiotta occasione da gol, provocata da un gravissimo errore dei biancocelesti, poco dopo la Lazio ha trovato il gol con Immobile. All’intervallo Pioli ha deciso di lasciarlo negli spogliatoi. Benassi inoltre non è stato convocato in Nazionale e quindi durante la sosta resterà a Firenze. Il giocatore avrà modo di rifiatare, per trovare la brillantezza che gli ha permesso di realizzare tre gol nelle prime due gare di campionato. Il ventiquattro viola ricarica le pile dunque, sperando di rientrare il forma per la ripresa del campionato

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