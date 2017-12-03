Benassi: "La vittoria di oggi ci può sbloccare. Napoli? Abbiamo voglia di fare bene"

Marco Benassi, al termine della partita tra Fiorentina e Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Volevamo ottenere una vittoria oggi, ci mancava molto: siamo contenti per i tre punti e per la p...

A cura di Redazione Labaroviola 03 dicembre 2017 18:10

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi

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