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Benassi: "La vittoria di oggi ci può sbloccare. Napoli? Abbiamo voglia di fare bene"

Marco Benassi, al termine della partita tra Fiorentina e Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Volevamo ottenere una vittoria oggi, ci mancava molto: siamo contenti per i tre punti e per la p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2017 18:10
Benassi: "La vittoria di oggi ci può sbloccare. Napoli? Abbiamo voglia di fare bene" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
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Marco Benassi, al termine della partita tra Fiorentina e Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Volevamo ottenere una vittoria oggi, ci mancava molto: siamo contenti per i tre punti e per la prestazione".

Prosegue sul risultato odierno: "Se può sbloccarci questo successo? Il nostro obiettivo è trovare più continuità possibile, nell’autostima e nel morale tutto questo aiuta".

E sulle reti messe a segno dai centrocampisti: "I gol dei centrocampisti? Sì il mister lavora molto su questo, noi vogliamo interpretare al meglio tutti i suoi suggerimenti".

E conclude con un pensiero sulla prossima partita: "La gara di Napoli? Gli stimoli vengono da soli, prepareremo al meglio questa partita vogliosi di far bene".

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