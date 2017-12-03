Benassi: "La vittoria di oggi ci può sbloccare. Napoli? Abbiamo voglia di fare bene"
Marco Benassi, al termine della partita tra Fiorentina e Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Volevamo ottenere una vittoria oggi, ci mancava molto: siamo contenti per i tre punti e per la p...
Marco Benassi, al termine della partita tra Fiorentina e Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Volevamo ottenere una vittoria oggi, ci mancava molto: siamo contenti per i tre punti e per la prestazione".
Prosegue sul risultato odierno: "Se può sbloccarci questo successo? Il nostro obiettivo è trovare più continuità possibile, nell’autostima e nel morale tutto questo aiuta".
E sulle reti messe a segno dai centrocampisti: "I gol dei centrocampisti? Sì il mister lavora molto su questo, noi vogliamo interpretare al meglio tutti i suoi suggerimenti".
E conclude con un pensiero sulla prossima partita: "La gara di Napoli? Gli stimoli vengono da soli, prepareremo al meglio questa partita vogliosi di far bene".