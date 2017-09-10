Benassi: "La sosta ci ha dato una grande mano ma ancor non siamo al 100%. A Firenze sto benissimo.."

Dopo il match tra Hellas e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium il centrocampista viola Marco Benassi. Queste le sue parole

Dopo il match tra Hellas e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium il centrocampista viola Marco Benassi. Queste le sue parole: "Quando arrivo in una squadra cerco subito di dare tutto per la maglia. Mi sono subito ambientato bene, sto benissimo a Firenze. La sosta ci ha agevolati la perchè abbiamo potuto lavorare per diverso tempo, visto che molti calciatori sono arrivati a fine mercato. Sappiamo che non siamo ancora al 100% ma ognuno di noi oggi doveva dare qualcosa in più e lo abbiamo fatto. Vedremo con il tempo dove puó arrivare questa squadra.."