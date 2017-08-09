Benassi giocherà esterno sinistro nella Fiorentina di Pioli in attesa del grande colpo sull'esterno

Il nuovo arrivo in casa Fiorentina per adesso andrà a ricoprire un ruolo non proprio suo secondo Alfredo Pedullà

Il 4-2-3-1 di Pioli oggi prevede Veretout e Badelj davanti alla difesa, più una linea di esterni-trequartisti composta da Chiesa, Saponara e Benassi alle spalle di Kalinic. Proprio così: l’ultimo acquisto viene considerato dalla Fiorentina, almeno per ora, un centrocampista d’assalto in grado di partire da sinistra per cercare gli inserimenti e anche i gol. Tutto questo in attesa di un altro esterno offensivo, con le caratteristiche di Jesé, e tenendo conto che Eysseric potrà essere una valida alternativa per tutte e tre i ruoli alle spalle del centravanti.

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