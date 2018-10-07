Benassi e Sottil hanno le migliori occasioni, Immobile segna e la Lazio vince

Termina 1-0 a favore dei biancocelesti la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina. A decidere l'incontro una rete nel primo tempo

Termina 1-0 a favore dei biancocelesti la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina. A decidere l'incontro una rete nel primo tempo di Ciro Immobile che da situazione di palla da fermo, trova la spizzata vincente.

La Fiorentina peró esce dal campo con la consapevolezza di aver attaccato e dominato per lunghi tratti di partita, avendo avuto le migliori occasioni da gol con Benassi del primo tempo e Sottil nel secondo.