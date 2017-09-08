Benassi e i colloqui con Pioli per farlo adattare al 4-2-3-1. In un modulo che non è il suo

La Gazzetta dello Sport parla di Marco Benassi e del suo difficile adattamento al gioco della Fiorentina. Pioli ci sta lavorando

Marco Benassi e la necessità per lui di riadattarsi al 4-2-3-1 in un ruolo diverso da quello che ha sempre svolto. Se il numero 24 viola sta incontrando qualche intoppo nell’inserimento nel gruppo è proprio per una questione di un modulo che tanto piace agli allenatori ma poco si adatta alle sue caratteristiche. Il meglio di sé lo ha fatto vedere in granata ai tempi del 4-3-3 di Ventura.

Il giocatore, quando ha deciso di sposare il progetto giovani dei viola aveva messo in conto un bel corso di d’aggiornamento sul sistema di gioco, che passa inevitabilmente attraverso colloqui fitti e ripetizioni ad hoc.

Pioli lo ha schierato sia come trequartista alle spalle di Simeone sia come esterno sinistro. E Benassi ha dimostrato le lacune di chi sta imparando. Nella testa del tecnico sarà un jolly, in grado di dare sostanza ma anche gol e assist.

La Gazzetta dello Sport