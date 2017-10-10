Benassi: "Se avessimo vinto contro il Chievo i giudizi sarebbero stati diversi. Abbiamo capito e analizzato gli errori"

Il centrocampista viola ha parlato a Sport Mediaset: "Contro l'Udinese ci vogliamo riscattare. Questa sosta ci è servita

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole: "Se avessimo vinto contro il Chievo i giudizi sarebbero stati diversi, abbiamo lavorato bene durante la sosta e abbiamo capito e analizzato gli errori lavorandoci su. Contro l'Udinese ci vogliamo riscattare. Qualche buona partita l'abbiamo fatto anche fino ad ora"