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Benassi: "Se avessimo vinto contro il Chievo i giudizi sarebbero stati diversi. Abbiamo capito e analizzato gli errori"

Il centrocampista viola ha parlato a Sport Mediaset: "Contro l'Udinese ci vogliamo riscattare. Questa sosta ci è servita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2017 19:03
Benassi: "Se avessimo vinto contro il Chievo i giudizi sarebbero stati diversi. Abbiamo capito e analizzato gli errori" - Marco Benassi Fiorentina
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Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole: "Se avessimo vinto contro il Chievo i giudizi sarebbero stati diversi, abbiamo lavorato bene durante la sosta e abbiamo capito e analizzato gli errori lavorandoci su. Contro l'Udinese ci vogliamo riscattare. Qualche buona partita l'abbiamo fatto anche fino ad ora"

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