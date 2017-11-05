Benassi: "Abbiamo giocato a testa alta, senza paura contro una grande squadra, ma purtroppo non è bastato"
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2017 19:10
Marco Benassi, ha commentato così su Instagram la sconfitta contro la Roma di questo pomeriggio al Franchi per 2-4. Queste le sue parole: "Abbiamo giocato a testa alta, senza paura contro una grande squadra, ma purtroppo non è bastato. Forza Viola".
Questo il post su Instagram