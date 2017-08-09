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Benassi a Milano prima della firma con Corvino: "Per adesso non posso dire niente, sono molto contento"

Intercettato da Sky Sport prima della firma sul contratto a Milano con la Fiorentina Marco Benassi ha rilasciato le prime brevi parole da giocatore viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 20:45
Benassi a Milano prima della firma con Corvino: "Per adesso non posso dire niente, sono molto contento" -
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Da oggi il classe 94 Marco Benassi è un nuovo giocatore della Fiorentina, a Sky Sport il centrocampista italiano ha rilasciato le prime brevi parole da calciatore viola a Milano prima di incontrare il direttore generale Pantaleo Corvino: "Se sono contento? Sì. Non posso dire altro”. Domani Benassi sarà a Firenze per visite mediche e firma.

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