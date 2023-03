Benalouane perde la testa, pugno ad un tifoso del Novara che lo ha criticato fuori lo stadio

Per una volta è un giocatore a colpire un tifoso e non il contrario. È successo dopo Piacenza-Novara (1-1) del Girone A di Serie C. Al termine della partita il difensore del Novara Yohan Benalouane è uscito dal recinto dello stadio, dove era parcheggiato il pullman della squadra ospite, per andare a recuperare alcuni oggetti personali dall’auto del compagno Galuppini. Durante il percorso è stato avvicinato da un gruppo di delusi tifosi locali, con i quali è nato subito un diverbio. La reazione del giocatore è stata immediata: ha colpito con un pugno uno dei tifosi (un ultrà ben conosciuto in città) che è finito a terra, per poi riuscire a riguadagnare a fatica il parcheggio interno allo stadio.

Subito soccorso dalla Croce Rossa, il tifoso è stato portato in ospedale, dove è stato medicato con una decina di punti di sutura all’arcata sopraccigliare destra. Contemporaneamente sono intervenute le forze dell’ordine che hanno accompagnato il giocatore in questura per accertamenti: il suo rilascio è avvenuto solo in tarda serata. Allo stadio, intanto, si sono radunati altri tifosi che hanno bloccato il pullman del Novara all’interno dello stadio fino alle 21. Benalouane, 35 anni, tunisino di nazionalità francese, è l’elemento più esperto della squadra piemontese: portato in Serie A dal Cesena nel 2010, ha giocato anche con Parma, Atalanta, Leicester, Fiorentina, Nottingham Forest e Aris Salonicco. Lo riporta Gazzetta.it

IL RACCONTO DI DODO