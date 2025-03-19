Beltran: “Un mio ritorno al River Plate? È un mio desiderio ma per ora mi vedo ancora alla Fiorentina”

Argentina? Voglio continuare a fare bene per meritarmi una chiamata

Lucas Beltran, attuale giocatore della Fiorentina, ex River Plate, ha così parlato a TyC Sports: “Il River non segna? Guardo quasi tutte le partite, anche se me ne sono perse alcune. È difficile da spiegare, ma conoscendo Marcelo, sicuramente non si ferma un secondo: cerca sempre un modo per aggirare il problema e capire cosa si può fare per migliorare. Bisogna trovare fiducia in altre situazioni, così da essere pronti quando arriva l'opportunità di segnare, magari attraverso una buona giocata collettiva o avvicinandosi per chiedere la palla. È un brutto periodo, segnato anche dalla sfortuna. Però sento che sarebbe peggio se il River non creasse occasioni da gol. Quando uno di questi tiri entrerà, sono sicuro che si sbloccherà tutto, sia per Miguel che per il resto dei ragazzi.

Un mio ritorno? Non posso mentire: è un mio desiderio. Sento di avere ancora molti sogni da realizzare con il River, ma per ora mi vedo ancora qui. È solo questione di tempo. L'Argentina? Essere convocato per la prima volta è stato un sogno, mi sono divertito moltissimo. So di avere ancora alcuni aspetti da migliorare, ma voglio continuare a fare bene per meritarmi un'altra chiamata”.