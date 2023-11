Beltran si presenta al Viola Park anche nel giorno libero, vuole recuperare ed esserci contro il Milan

Lucas Beltran scalpita e vuole essere protagonista a San Siro. Nonostante il giorno libero concesso da Vincenzo Italiano, ieri l’attaccante ha infatti lavorato all’interno del centro sportivo. La speranza dell’argentino è quella di mettersi alle spalle la botta al costato per tornare a disposizione e in forma per la trasferta contro il Milan alla ripresa del campionato. Intanto oggi, dopo tre giorni di risposo, tornerà ad allenarsi tutto il gruppo tranne i dieci giocatori convocati nelle rispettive Nazionali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

LE PAROLE DI SCALONI SU NICO GONZALEZ