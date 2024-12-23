Beltran: "Se potessi scegliere vorrei giocare sotto punta. Fino al gol dell'Udinese avevamo fatto bene"

Lucas Beltran ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese, il commento del giocatore viola

Lucas Beltran ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese, queste le parole del numero 9 viola:

"Veramente un peccato perchè non abbiamo fatto una bella partita, abbiamo sbagliato atteggiamento nel secondo tempo, fino al gol subito non avevamo fatto male, siamo partiti forte. Mi dispiace per me, per i tifosi, volevano dare una gioia ai tifosi prima di Natale. Se posso scegliere voglio giocare sotto punta ma sono a disposizione del mister e della squadra e gioco nel ruolo che vuole Palladino"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO L'UDINESE

https://www.labaroviola.com/pagelle-fiorentina-ranieri-da-horror-colpani-e-beltran-non-sono-mai-pericolosi/282038/